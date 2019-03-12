Erciyes Koleji'nden benzersiz uygulama

Erciyes Koleji, bu kapsamda FENBEG sınavı gerçekleştirdi.

Erciyes Koleji, düşünme becerilerini geliştirmek, Fen Bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulamaya dökmek, Fen okuryazarlığını ölçmek üzere FENBEG sınavı yaptı. FENBEG uygulamasında öğrencilere yorumlayacakları ve farklı stratejiler ile yanıt vermeyi sağlayan soru türleri yöneltildi. Daha önce MATBEG sınavı da yapan Erciyes Koleji, FENBEG ve benzeri uygulamalarla öğrencileri her alanda daha iyi yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.