Erciyes lavantayla renkleniyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla Kayseri'nin denizi olarak bilinen Yamula Barajı'ndaki Kuşçu Marina bölgesinin yeşillendirilmesi projesinin ardından, Erciyes Dağına da lavanta bitkisi dikimi gerçekleştirildi.

Erciyes turizmine katkı sağlamak amacıyla Vali Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla Erciyes'te bulunan 6 bin metrekare alana 5 bin adet lavanta fidesi dikildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcıları Mehmet Sadık Tunç ve Şemseddin Erkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve vatandaşlar da katıldı.