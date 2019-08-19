Erciyes Masterler, sezon açılışı yaptı

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Şampiyanası'na katılma hakkı elde eden ekip, 2019-2020 sezonu için hedefini yine şampiyonluk olarak belirledi.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan Erciyes Masterler Kulübü, 2019-2020 futbol sezonunu ailelerinde katıldığı kahvaltı ile açtı. Kulüp Başkanı Adnan Kuş, kulüp olarak bir aile olduklarını , bunu sezon açılış kahvaltısı ile pekiştirdiklerini söyledi. Kuş, “Geçen sezonu şampiyon olarak tamamladık. Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu sezon ise hedefimiz hem 40 yaş üstü hem de 50 yaş üstü takımlarımız ile şampiyon olmak. Antrenörlerimiz Ahmet Akgün ve Muhammed Tanbay nezaretinde yine bu başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun” dedi.