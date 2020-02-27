İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri ile eğlence hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlayarak öğrenimleri sırasında öğrencileri maddi olarak desteklemeyi amaçlayan protokol gereği öğrenci mülakatı Uygulama Oteli'nde yapıldı. Okul protokol kapsamında eşleştirilen Antalya bölgesi Belek otellerinden Gloria Hotels&Resort, Cornelia Hotels&Golf&SPA ve TT Hotels TUİ Grubu yöneticileri 9-10 ve 11. sınıflardan öğrenci seçimi yaptı.


Okul Müdürü Veyis Doğan protokol hakkında bilgiler vererek; “Protokol kapsamında eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrenciler alanına uygun birimde sektörün faal olduğu sürede diğer çalışanların hak ve sorumlulukları çerçevesinde kadrolu olarak mevzuata uygun istihdam edilecektir. Öğrenci mezun olduktan sonra asgari 8 ay olmak üzere ilgili işletmede istihdam edilir. Öğrenci 8 aylık süreyi 4'er aylık dönemler halinde çalışarak tamamlayabilir” ifadelerine yer verdi.


Mülakata katılan 265 öğrenciden 115 öğrenci burslu staj yapmak için seçilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.