Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği'nde bayrak değişimi

Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği'nde yeni yönetim belirlendi. Yapılan olağanüstü genel kurulla Dernek başkanlığına Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ülger seçildi. Görevi Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Duman'dan devralan Ülger, yeni görevi bir bayrak nöbeti olarak değerlendirdi.

Akademisyenlerin kazanılmış haklarını hukuki güvence altına almak, bilimsel gelişmelerine katkı sağlamak ve sosyal, kültürel yaşam alanlarını genişletmek hedefinde olduklarını belirten Başkan Ülger, “1992 yılından beri faaliyette bulunan bir derneğimize emeği geçen tüm hocalarıma şahsım ve yönetim kurulu adına şükranlarımı sunuyorum. Devraldığımız bayrağı daha da ileri götürme gayretinde olacağız. Her platformda akademisyenlerin haklarını savunmak, sorunlarına çözüm üretmek ve mesleki dayanışmayı pekiştirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Şehirde bulunan 4 üniversitenin akademisyenlerine de ulaşacaklarını dile getiren Ülger, Dernek faaliyet alanlarının kentte görev yapan bütün öğretim elemanlarına hitap ettiğini de sözlerine ekledi.

Görevi devralan yönetim aşağıdaki isimlerden oluştu;

Doç. Dr. İsmail Ülger, Doç. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez, Doç. Dr. Çağrı Vakkas Yıldırım, Doç. Dr. Mahmut Akgül, Doç. Dr. Mustafa Karakuş, Doç. Dr. Remzi Aydın, Prof. Dr. Fatih Duman, Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ceylan, Dr. Öğretim Üyesi Zekiye Kocakaya.