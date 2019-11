Erciyes Platformu'ndan KTO'ya ziyaret

Dr. Mustafa Alkan ve beraberindeki heyet, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.

2005 yılında Ankara'daki Kayserilileri bir araya getirmek için kurulan Erciyes Platformu üyeleri Kayseri'ye geldi. Platform Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ve beraberindeki heyet, KTO Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayseri Ticaret Odası olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes Platformu, Ankara'da üst düzey görevde bulunan ok sayıda hemşerimizi bir araya gönüllü bir teşekküldür. Artık ülkelerin yanı sıra şehirlerinde yarıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir süreçte Kayseri'nin ticarette, turizmde, bürokrasi de ve her alanda daha da önde olması gerekir. 6 bin yıllık tarihi olan kadim bir şehir olan Kayseri'ye de bu yakışır. Kayseri'nin diğer şehirlerden geri kalmaması adına şehrin dinamiklerince yürütülen daha ileriye gitme çabasına Ankara'da muhtelif ve önemli görevlerde bulunan her hemşerimizin de katkı vermesi gerekir. Rahmetli Kadir Has'ın dediği gibi hepimizin doğduğumuz topraklara borcu var. Bugün gelinen noktada kim hangi görevde ise işini yaparken en iyisini yapmalı ve doğduğu topraklarla da ödeşmelidir” ifadelerini kullandı.

Erciyes Platformu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan da, platform hakkında bilgiler vererek, “Erciyes Platformu 2005 yılında faaliyete geçti ve yaklaşık 15 yılı aşkın bir süredir. Ankara'da çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugün burada Erciyes Platformu'nun kurucular kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte geldik. Platformumuz kuruşunda yola çıkarken arzu ettiğimiz tek şey başta Ankara'da kamu çalışanları olmak üzere Kayserili tüm hemşerilerimizi bir araya getirmek, Kayseri'nin yetişmiş insan kaynaklarını Kayserili hemşerilerimizin hizmetine sunabilme noktasında bir takım projeleri hayata geçirmek amacıyla başladığımız bu proje 15 yıldır devam ediyor” şeklinde konuştu.