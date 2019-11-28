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Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Akademisyenler İçin ARDEB Proje Önerisi Yazma Eğitimleri Düzenleyecek

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler (İktisat ve Edebiyat) ile Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) proje önerisi yazma eğitimleri düzenlenecek.

Eğitimler alanında birçok TÜBİTAK projesini başarıyla yürütmüş akademisyenlerin eğitmenliğinde, her bilim dalına özel olarak anlatılacak.


Planlanan ARDEB uygulamalı proje önerisi yazma eğitimleri ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “Erciyes Üniversitesi Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında Türkiye'de araştırma üniversitesi olarak belirlenen on bir üniversite içerisinde Anadolu'da bu kategoriye girebilen tek üniversitedir.


Üniversitemizin başlıca hedefleri arasında yer alan araştırma süreçlerindeki liderliğini koruyarak daha da ileri taşıma hedefine biz de Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Projesiz Akademisyen Kalmayacak


Bu kapsamda araştırmacılarımızın proje yazım süreçlerini destekleyebilmek için üç ayrı bilim dalında uygulamalı TÜBİTAK ARDEB proje önerisi yazma eğitimi düzenleyeceğiz. TÜBİTAK Araştırma Destekleri Daire Başkanlığı'na bağlı hibe fonlarına proje göndermeyi düşünen Erciyes Üniversitesi'ndeki tüm araştırmacılarımızı Kasım- Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Teknopark'ta düzenlenecek olan bu eğitimlere katılmaya davet ediyorum.


Erciyes Üniversitesi'nin araştırma performansının yükselerek ilerlemesi adına katkı sunan bu tür eğitim ve faaliyetleri Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak farklı zamanlarda düzenlenmeye devam edeceğimizi de belirtmek istiyorum.”

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