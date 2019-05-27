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Erciyes Teknopark Ailesi İftar Yemeğinde Buluştu

Erciyes Teknopark yönetim kurulu üyeleri ile çalışanları geleneksel hale gelen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğine Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ve Erciyes Teknopark'ın yönetiminde yer alan Erciyes Üniversitesi akademisyenleri ile Erciyes Teknopark çalışanları aileleriyle katıldı.


Geleneksel hale gelen iftar yemeğinde konuşma yapan Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “Erciyes Teknopark olarak, Türkiye'nin en başarılı ve önemli teknoparklarından birisi durumundayız. Üst üste başarılı işlere imza atan Erciyes Teknopark'ın elde ettiği sonuçların tesadüfi olmadığı aşikardır. Başarılı işler ekip olmayı başarmış, ortak hedef doğrultusunda ilerleyen, yetkin bir ekip ile mümkündür. Erciyes Teknopark olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda aldığımız başarılı sonuçların topluma yaptığı katkılardan dolayı mutluyuz. Her yıl yeni çalışmalarla ülkemiz teknolojisine ve ekonomimize yaptığı katkıyı artıran teknoparkımızın daha birçok başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine de inancımız tamdır.


Geleneksel hale gelen Erciyes Teknopark Ailesi iftar yemeği vesilesi ile de teknoparkımızın tüm personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

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