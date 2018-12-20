Erciyes TEknopark, KOBİ'lere yönelik dış ticaret eğitimleri düzenledi

İlgili şehirlerdeki ticaret odaları ile işbirliğiyle düzenlenen eğitim kapsamında firmaların ihracata yönelik ürün ve müşteri profili tespiti, hedef pazar ile müşteri bulma süreci ve uluslararası pazarlara girebilmelerini sağlamak adına konu başlıkları üzerinde duruldu.

Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç düzenlenen eğitimlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Günümüzde sürekli değişen dinamik bir yapı olan dış ticaret, iş dünyasında rekabet edebilmek için son derece önemli bir rol oynamaktadır. 2015-2020 yılları arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72) bölgesinde Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında yetkili tek temsilcilik unvanına sahip olarak Erciyes Teknopark olarak bu illerdeki kobilerin ihracata yönelik faaliyetlerini artırmalarını sağlamak adına bu eğitimleri düzenledik.

Dış Ticaret Danışmanı Hakan Akın'ın eğitmenliğinde gerçekleşen eğitimde ihracatın ülke ve kobiler açısından önemi, neden ihracat yapmamız gerektiği, ihracatta yasal düzenleme, ihracat yapma/ihracatçı olma şartları, dış ticarette iş akışı ve tarafların sorumlulukları, ihracat ürün ve müşteri profilinin belirlenmesi, ihracat pazarlarının ve müşterilerinin tespiti, dış ticarette ödeme şekilleri ve ödemelerin garanti altına alınması yöntemleri, dahilde işleme rejimi ve diğer devlet destekleri, Eximbank uygulamaları ile gümrük, nakliye ve sigorta uygulamaları konuları detaylı olarak katılımcılara anlatıldı.”

Avrupa İşletmeler Ağı'nın Sağlamış Olduğu Fırsatlarla İhracat Kapasitenizi Artırabilirsiniz

Prof. Dr. Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

”60'dan fazla ülkede bulunan 600'den fazla partner kuruluşun erişebildiği bir firma veri tabanı olan Avrupa İşletmeler Ağı'nın, İş Ortaklığı Veri Tabanı'nda belli projelerde çalışmak üzere binlerce firma bulunmaktadır. Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72) bölgesinde Avrupa İşletmeler Ağı kapsamındaki firmalar Erciyes Teknopark aracılığı ile hem Avrupa Birliği ve ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabilmekte kolaylık yaşamaktadırlar. Farklı ülkelerle ihracat faaliyetlerini artırma hedefinde olan bütün firmaların AİA'nın sağlamış olduğu iş fırsatlarından yararlanmaları dış ticaretlerinin gelişmesi açısından önem taşımaktadır.”