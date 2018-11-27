Erciyes Teknopark TAI Tesislerine teknik gezi düzenlendi

Ş. (TAI) Tesislerine teknik gezi düzenlendi.

Erciyes Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Sema Aslan düzenlenen geziyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Erciyes Teknopark olarak bünyemizdeki firmaların yeni işbirlikleri sağlayabilmeleri adına Türkiye sanayisinde önemli yeri olan kurumlara teknik gezi düzenlemeye önem veriyoruz. Bu amaç kapsamında Erciyes Teknopark firmalarının da özellikle görmek istedikleri TAI Tesisleri ziyaret edildi.

Ziyarette Erciyes Teknopark firmalarına, TAI ile ilgili yapılan sunum sonrasında tesis gezisi gerçekleştirildi. Teknik gezi sırasında Anka, Hürkuş ve Atak ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. TAI projelerinde yer alabilmek için gerekli olan kriterler aktarıldı.”

Gezinin sonunda toplu fotoğraf çekimi ardından ziyaret sona erdi.