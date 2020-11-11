Erciyes Teknopark'da “Geleceğe Nefes” Fidanları Toprakla Buluşturuldu

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Geleceğe Nefes” fidan dikme kampanyası bu yılda 11 Kasım saat 11.11'de gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında Erciyes Teknopark tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ağaç dikme kampanyası çerçevesinde Erciyes Teknopark Yerleşkesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu ile Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve çok sayıda personel fidan dikti.

Ekinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti.

Rektör Çalış, “Hem bizler, hem de gelecek nesillerimiz için ağaçlandırma çalışmalarının ayrı bir önemi bulunmaktadır. Özellikle nesillerimiz için ağaçlarımız nefes olacaktır. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biri de ağaçlarımızdır. Bir ağaç kesme, bir cana kıyma ile aynı anlama gelmektedir. O yüzden geleceğimiz için ağaçlarımıza ve ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekmektedir. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, çok sayıda fidanın toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.