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Erciyes Teknopark'ta 23 Nisan Sevinci Yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen etkinlikle Erciyes Teknopark’ta 23 Nisan sevinci yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen etkinlikle Erciyes Teknopark'ta 23 Nisan sevinci yaşandı.


Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerine yönelik verilen TinkerCAD 3 Boyutlu Tasarım, 3 Boyutlu Yazıcılar ve Scratch Programlama eğitimleri ile yeni neslin geleceğe dönük bakış açısı kazanmasına katkı sağlandı.


İyi Eğitimli Yeni Nesil Gençlik Geleceğimizin Teminatıdır


Erciyes Teknopark tarafından Lab Erciyes Akademi faaliyetleri kapsamında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Yeni nesil gençlerin geleceğin teknolojilerini öğrenerek ve bu becerilerle eğitim alarak yetişmesi günümüzde vazgeçilmez bir durum haline gelmiştir. Ülkemizin geleceğinin teminatı, 21.yüzyıl teknolojisini hayatının bir parçası haline getirmiş, iyi eğitim almış gençlerimizdir.


Biz de gençlerimizin okul sıralarındayken teknolojiye ve girişimciliğe dair son gelişmeleri öğrenebilmeleri adına, şehrimizdeki okulların öğrencilerini sık sık Erciyes Teknopark'ta ağırlıyoruz.


Bugün düzenlediğimiz etkinlik ile de programlamanın temelini öğrenmeleri ve problem çözme becerisi kazanabilmelerini amaçladık. 3 boyutlu tasarım ve 3 boyutlu yazıcı eğitimiyle de kendi zihinlerinde var olan objeleri elle tutulur, gerçek nesneler haline getirebileceklerini görmelerini bu doğrultuda yeteneklerini geliştirmelerini hedefledik.


İnterkaktif bir ortamda geçen eğitimde çocukların eğlenirken öğrenmeye daha istekli olduklarını gözlemledik.


Gerçekleştirdiğimiz bu eğitim vesilesi ile ülkemizin güçlü yarınlara erişmesini sağlayacak olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Erciyes Teknopark olarak en içten dileklerimizle kutlarız.”

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