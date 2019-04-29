Erciyes Teknopark'ta firmalar arası tanışma toplantısı düzenlendi

Erciyes Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alan ve teknoloji bölgesine yeni katılan firmaların birbirleriyle kısa bir zaman dilimi içerisinde tanışma imkanı bulabilmesi adına Hızlı Tanışma/Speed Networking etkinliği organize edildi.

Erciyes Teknopark'ta düzenlenen Hızlı Tanışma/Speed Networking etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Teknoloji Geliştirme Bölgemiz giderek büyümekte ve firma sayımız artmaktadır. Gelişen bu yapı içerisinde firmalarımız arasındaki etkileşim ve olası iş birliklerinin artması amacı ile belirli aralıklarla Hızlı Tanışma/Speed Networking etkinliklerini düzenliyoruz. Bu tanışma toplantıları ile firmalardan doğan sinerji sayesinde inovatif projelerin doğmasına zemin hazırlamayı hedefliyoruz.

Erciyes Teknopark'ta bugün itibari ile 230 firma, yaklaşık 1.100 personel ile toplamda 396 adet Ar-Ge projesini aktif olarak yürütmektedir. Bu dinamik yapı içerisinde ekosistemin gelişmesi adına tanışma toplantıları sonuç odaklı ilerleme noktasında oldukça etkili olmaktadır.

Erciyes Teknopark olarak firmalarımızın büyüyüp gelişmesi ve ses getiren iş birliklerinin doğması adına bu tip etkinliklerimize devam edeceğiz”