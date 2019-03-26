Erciyes Teknopark'ta Gelişim Eğitimleri Kapsamında

Kullanıcılarda bulut ve benzeri teknolojileri üzerinde farkındalık sağlanması amaçlandı.

Bulut Bilişim eğitimi hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:

” Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen gelişim eğitimleri yıl boyu farklı konu başlıkları ile devam etmektedir. Bugün düzenlenen eğitime Microsoft firması da katkıda bulunarak destek olmuştur. Düzenlenen eğitim kapsamında bulut teknolojilerinin yaşadığı tarihsel dönüşümünden başlayarak, günümüz bulut teknolojilerinin klasik sunucu kiralama işlemlerinden farkı, konteyner yapısı, bulut sağlayıcıların hizmetleri ve fonksiyonları, Azure üzerinde temel işlemler ve bulut teknolojilerinin kullanım alanları anlatılmıştır. Kullanıcılarda bulut ve benzeri teknolojileri üzerinde farkındalık sağlanması amaçlanmıştır. Ücretsiz olarak hayata geçirilen bu eğitimle bir diğer amacımız da katılımcıların yüksek teknoloji alanındaki çalışma olanaklarını keşfetmelerini sağlayıp, bu yönde kariyer planlaması yapmaları konusunda onlara yön verebilmektir. Ülkemizde her yıl ortalama 7 bin bilgisayar mühendisi mezun olmaktadır. Katma değeri yüksek ürünler ile hizmetler geliştirmek ve dijital dönüşümü gerçekleştirip refah düzeyimizi artırabilmek adına bu konuya eğilmenin gerekliliğine inanıyoruz. Microsoft firmasından da konuşmacıların katıldığı bu etkinlikte bulut teknolojisi öncesi, amaca göre bulut, bulut servis sağlayıcıları, bulut fonksiyonları ve bulut kolaylıkları konuları üzerinde durulmuştur. İnteraktif bir ortamda geçen eğitim soru-cevap bölümünün ardından katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile sona ermiştir. Erciyes Teknopark olarak ufuk açan benzeri teknik eğitim faaliyetlerini düzenlemeye devam edeceğimizi bildirmek isterim.”