Erciyes Teknopark'ta "Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi” düzenlendi.

Elektronik platformlarda saklanan bilgilerin güvenliğinin sağlanması, e-ticaretin yaygınlaşması, sosyal ağların kullanımının artması ile kişisel verilerin korunması konusu her geçen gün artan öneme sahip olmaktadır. Bu doğrultuda düzenlenen kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği eğitimi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:

“Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgi güvenliği önlemleri, önemli bir güvenlik zincirini oluşturmaktadır. Bu durum hukuki süreçlerden, teknik önlemlere kadar pek çok yükümlülüğü beraberinde getirmektedir. Kişisel verilerin korunması turizmden ticarete, sosyal güvenlikten eğitime kadar pek çok alanda büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması her yönüyle büyük önem taşımaktadır. Örneğin firmaların tedarikçileri ile ilişkilerinde, iş yaptığı tüm firmalar ve kişilerle, imzalanan tüm sözleşmelere kişisel verilerin korunması kanununa özel madde eklenmelidir. Erciyes Teknopark çatısı altında hizmet veren firmalarımıza kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasının önemini anlatmak adına bu eğitimi düzenledik. Eğitim içeriği kişisel verilerin nasıl korunması gerektiğinden, hangi verilerin kişisel veri olduğundan, bilgi güvenliği kapsamında neyi korumamız gerektiğinden, hangi iş ve faaliyetlerin veri işleme sayıldığına dair pek çok başlıkta geniş bir anlatımla verildi.”

Eğitim sonunda katılımcıların soru cevap bölümünde yaşadığı sorunları paylaşıp konunun uzmanından birebir çözüme yönelik dönüşler aldığı eğitim, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.