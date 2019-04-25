Erciyes Teknopark'ta Sosyal Beşeri Bilimler Alanında Çalışma Yapan Araştırmacılara Bilgi Günü Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi'nde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında çalışma yapan araştırmacılara yönelik TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) bilgi günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe konuşmacı olarak TÜBİTAK ARDEB Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu'nda (SOBAG) Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Serkan Fatih ORAKÇI katıldı.

Düzenlenen bilgi günü etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: “ Erciyes Üniversitesi'ndeki her akademisyenimizin proje yazması adına destekleyici çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenlerimiz diğer branşlara göre daha az proje önerisi paylaştığından bu alanda daha sık etkinlik, eğitim ve rehberlik gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

“Projesiz Akademisyen Kalmasın” hedefimiz doğrultusunda TÜBİTAK uzmanlarını ve alanında ön plana çıkmış araştırmacıları şehrimize davet edip Erciyes Üniversitesi akademisyenleri ile buluşturuyoruz. Amacımız akademisyenlerimizi proje yazmaya teşvik ederek akıllarında var olan soruların hızlıca yanıt bulmasını sağlamaktır.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak bilgi günü etkinlikleri haricinde akademisyenlerimizin projelerini uygun fona yönlendirme, yazım sonrası inceleme ve birebir rehberlik hizmeti de vermekteyiz.

Bir araştırma üniversitesi olarak proje yazım süreçlerini desteklemek ve proje sayımızı artırmak adına bu tür etkinlikleri sık aralıklarla düzenlemeye devam edeceğiz.”