Erciyes Teknopark'ta Yazılım Test Mühendisliği Sertifika Programı Düzenlendi

Erciyes Teknopark ve Kuveyt Türk Bankası Ar-Ge Merkezi iş birliği ile 'Yazılım Test Mühendisliği Sertifika Programı' düzenlendi. Düzenlenen programda genel olarak uluslararası kabul görmüş olan ISTQB Foundation yöntemi işlendi.

Erciyes Teknopark'ta düzenlenen Yazılım Test Mühendisliği Sertifika Programı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi; "Günümüzde teknoloji baş döndüren bir hızla gelişmektedir. Bu süreçte de yazılım ile yapılan uygulamalar oldukça önemli hale gelmiştir. Son dönemlerin en fazla konuşulan konuları arasında ise ülkelerin ekonomik ve toplumsal kalkınma sürecinde stratejik bir önem taşıyan yazılım sektörünün millileşmesi gelmektedir. Biz de Erciyes Teknopark olarak ağırlığı yazılım firmalarından oluşan bir teknoloji geliştirme bölgesiyiz. Düzenlediğimiz bu sertifika programı ile Yazılım Test Mühendisliği hakkında farkındalık oluşturabilmeyi hedefledik. Oldukça interaktif geçen sertifika programında ISTQB'nin (International Software Testing Qualifications Board) tanımlamış olduğu yazılım test sertifikasyonu ve teorisi işlenmiştir. Bunun haricinde TTB (Turkish Testing Board), TSQR (Turkey Software Quality Report), yazılım testinde kullanılabilecek olan teknikler ve araçlar ile test otomasyonu hakkında bilgi ve demo paylaşımı yapılmıştır. Erciyes Teknopark olarak ekosistemin ihtiyaç duyduğu, gündeme dair farklı konu başlıklarında etkinlikler düzenlemeye hız kesmeden devam edeceğiz.”

İki tam gün süren ve yoğun ilgi gören program katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile tamamlandı.