Erciyes tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan 2 kişi inişe geçtiği sırada üzerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı. Helikopterle bulundukları yerden çıkarılan 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken diğeri ise hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. (42) ve U.B. (43) Erciyes Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Şahıslar inişe geçtiği sırada 3 bin 500 metre rakımdaki Hörgüç mevkiinde üzerlerine kaya parçaları düşmesi sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine JAK, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopter tarafından bulundukları yerden alınan İ.K. ve U.B. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde U.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken İ.K. ise yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.