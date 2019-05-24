Erciyes Uluslararası Tanıtımlarını Sürdürüyor

Erciyes Kayak Merkezi, Almanya, Rusya, Ukrayna, Dubai, Azerbaycan'da turizm endüstrisinin dünyadaki en kapsamlı ve prestijli fuarlarında tanıtıldı.

Erciyes Dağı'ndaki yatırımları işletmek üzere 2011 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş, dağ üzerinde bulunan teleferiklerin işletilmesi, kayak pistlerinin hazırlanması, suni karlama sistemiyle kar üretilmesi, sosyal ve sportif aktiviteleri düzenlemesinin yanında global çapta pazarlama çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Erciyes Dağı ve Kayseri'nin turizm imkânları Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Almanya'dan Rusya'ya Azerbaycan'dan Dubai'ye, Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanında düzenlenen en prestijli fuarlarda tur operatörleri, acente ve turizm profesyonellerine anlatıldı. Erciyes, global turizm camiasının en büyük buluşmalarından biri olan ve 181 ülkeden 10 bin katılımcının yer aldığı dünyanın en büyük turizm fuarı Berlin Uluslararası Turizm Fuarı (ITB)'de, Bakü'de düzenlenen ve 18 ülkeden 189 şirketin katıldığı 18'inci Azerbaycan Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AİTF)'de, 54 Ülkeden 1800 şirketin buluştuğu 27. Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT)'de, Kiev'de düzenlenen ve 22 ülkeden 300 firmanın katılım gösterdiği 26'ncı UITT Ukrayna Turizm Fuarı'nda, Dubai'de düzenlenen ve 200'e yakın ülkeden 2 bin 500 firmanın katıldığı Arap dünyasının en büyük turizm fuarı olan Arabian Travel Market (ATM)'de yer alarak bu fuarlara Türkiye'den katılan tek kayak merkezi oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı şunları söyledi:

“Avrupa'daki kayak merkezleri örneğinde olduğu gibi Erciyes'i de profesyonel bir vizyonla yönetmeye gayret ediyoruz. Erciyes AŞ olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli fuarlar ve sunumlara katılarak dünya insanlarına Erciyes'in gelmiş olduğu noktayı ve şehrimizin emsalsiz turizm potansiyelini anlatmaya çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Rusya, Ukrayna ve Polonya pazarındaki başarılı operasyonlarımız sonrasında kış tatili için Moskova, Kiev ve Varşova'dan her Cuma Kayseri‘ye direkt gelen charter seferleri ve Amerika, İsviçre, Fransa, İtalya gibi çok sayıda farklı ülkeden aileleriyle veya arkadaş gruplarıyla gelen binlerce yabancı turisti ağırladık. Ayrıca sürekli yapılan tanıtım faaliyetleri kapsamında son üç ayda Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Ukrayna, Estonya, Letonya'dan dağımızı anlatmak için gruplar halinde Erciyes'e getirdiğimiz önemli tur operatörlerine dağ üzerinde sunumlar yaptık. 2015 yılından itibaren yoğunlaştığımız ve süregiden uluslararası pazarlama faaliyetleri neticesinde Erciyes dünyada kış turizmi sektöründe önemli bir bilinirlik seviyesine ulaştı ve Türkiye'yi de uluslararası camiada kendi sektöründe temsil eder bir pozisyona geldi. Önümüzdeki yıllarda onbinlerce yabancı turisti şehrimizde ağırlayacağız.”