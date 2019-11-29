Erciyes Üniversite ile Endonezya-Muhammadiyah Teşkilatı Yükseköğretim Konseyi Arasında İşbirliği Protokolü İmzaladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Endonezya Muhammadiyah Teşkilatı Yükseköğretim Konseyi Heyeti Başkanı Prof. Dr. Haedar Nashir, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Endonezya Muhammadiyah Teşkilatının yöneticileri katıldı.

Yapılan konuşmalarından ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Endonezya Muhammadiyah Teşkilatı Yükseköğretim Konseyi Heyeti Başkanı Prof. Dr. Haedar Nashir eğitim alanında bir dizi işbirliğini içeren protokole imza attı.

1912 yılında kurulan ve Singapur, Malezya ve Avustralya'da faaliyet gösteren 200 hastane ve 140 üniversiteyi bünyesinde barındıran Endonezya Muhammadiyah Teşkilatı Yükseköğretim Konseyi ile imzalan protokolle, Erciyes Üniversitesi ile Endonezya-Muhammadiyah Teşkilatına mensup üniversiteler, ortak yayın faaliyetleri, öğrenci ve akademisyen değişimi ve ders materyali hazırlanması konusunda işbirliği yapacaklar.