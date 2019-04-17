Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nden Yeşil Çevreye Katkı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından yapılan etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Muammer Hakan Poyrazoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meda Kondolot ve çocuk hastanesi idari personelleri katıldı.

Yeşil çevre, yeşil kampus projesinde hedeflerinin daha yeşil bir çevre olduğunu belirten Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Muammer Hakan Poyrazoğlu, “Burada tıp fakültesi adına bir ormanımız vardı daha önceden. Vefat eden bir öğrencimiz adına dizayn etmiştik. Ormanımızı, biraz daha güçlendirmek adına çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalında görev yapan akademisyen ve diğer tüm idari sağlık personellerimizle beraber böyle bir ağaç dikme organizasyonu düzenledik. Yeşil çevre, yeşil kampus projesi kapsamında, kampüsümüzün yeşil olmasını ve çevremizin daha yeşil olmasını hedefledik. Bu kapsamda da, yaklaşık 50 ağacı şu anda sizin de huzurunuzda arkadaşlarım toprakla kavuşturdular. Bu tür etkinlikler, bizim için çok önemli. Çevreye duyarlı bir toplum olmamız gerekiyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı olarak, çevreye duyarlı bir hastaneyiz ve bu duyarlılığımızı bu şekilde göstermek istedik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.