Erciyes Üniversitesi kız-erkek basketbol takım seçmeleri yapıldı

Seçmelere 67 öğrenci katıldı.

Seçmelerden sonra bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi Kız-Erkek takım antrenörü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Kız takım müsabakalarına yaklaşık 1 ay, erkek takım müsabakalarına 5-6 aylık bir süreç var. Mevcut kadromuza takviye yapabilmek ve üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimize de takıma girebilme imkanı tanımak için her yıl dönem başında gerçekleştirdiğimiz okul takımı seçmelerimizi yaptık. Bu sene hem kız hem de erkek okul takımlarını çalıştıracağım. Seçmelere 67 öğrencimiz katıldı. Bu kadar yoğun bir ilginin olması bizi son derece mutlu etti. Aralık ayının ilk haftasında seçmeler sonucu takıma girmeye hak kazanan erkelerde 20, Kızlarda 12 sporcumuz ile birlikte antrenmanlara başlayacağız.. Bu dönemde en iyi şekilde çalışarak müsabakalar hem kız hem erkek takımlar olarak hazır gitmek ve gerek Kayseri'yi, gerekse Erciyes Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Seçmelere katılan tüm öğrenci sporcularımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Kız Basketbol Takım Kadrosu

Yaren Kapdan (Takım Kaptanı), Ahsen Özyürek (Takım Kaptanı-2), İremnur Korkmaz, İlaydanur Başgül, Hanifegül Eraslan, Saadet Sude Doğan, Arai Kastyer, Aleyna Filcan, Rukiya Muratkhan, İrem Oruç, Başaksu Yazıcı

Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol Takım Kadrosu

Eren Cengiz (Takım Kaptanı), A.Refik Şahin (Takım Kaptanı-2), Ahmet Akkan, Kemal Ulaş Yükseksöylemez, Seymen Yalçın, Batuhan Ünver, Faruk Elcuman, Yiğit Ergan, Aykut Ufuk, Yiğit Atıcı, Yağız Emre Atıcı, Batuhan Borlu, Duran Şahin, Emir Tuna Bitiş, Osman Cidem, Ömer Şengüleç, Mustafa Dirlik, Ramazan Yıldırım, Gökalp Atalay, Ekrem Durkal,