Erciyes Üniversitesi Temaşa Dergisinin Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı Çıktı

sayısı Prof. Dr. Fuat Sezgin özel sayısı olarak çıkarıldı.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından çıkartılan, İmtiyaz Sahipliğini ve Başeditörlüğünü Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya'nın yaptığı “Temaşa” Dergisinin Ocak sayısı yayımlandı.

Derginin 10. sayısı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ilan edilen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı nedeniyle Fuat Sezgin özel sayısı olarak çıkarıldı.

Derginin özel sayısı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Arslan Topakkaya, değerli bir İslam Bilim Tarihçisi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i 2018 yılında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Topakkaya, “Dergimizin 10. sayısını kendisini Almanya'da tanıma fırsatı bulduğum rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına armağan etmiş bulunuyoruz. Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, İslam Bilim Tarihine yapmış olduğu katkılar için ne kadar teşekkür etsek azdır. Geride bıraktığı devasa külliyatın kendisi için sadaka-i cariye olacağından en ufak bir şüphemiz yoktur” dedi.