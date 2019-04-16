Erciyes Üniversitesi'nde Japon Kültür Günü kutlandı

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Japon kültüründe insanların merak ettiklerini görebilmeleri amaçlanarak Japon anime karakterleri, Japon kültürüne ait yazı sanatı, Japon mutfağı ve Japon geleneksel kıyafetleri tanıtıldı. Etkinliğe Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Türk Japon Vakfı yetkilisi Emiko Kurita, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Ali Volkan Erdemir ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında, İnsanların merak duygusunu uyandıracak birçok kültürel faaliyetin olduğunu belirten Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıf öğrencisi Selin Eregüler, “Bugün Japonya Kültür Topluluğu bünyesinde yapmış olduğumuz Japon Kültür Günümüzü gerçekleştireceğiz. Bugün, geleneksel ve modern danslardan, şarkılardan ve koromuzdan, gelenekselden moderne defile sergileyeceğiz. Bu organizasyonu, Japon kültür ögelerini insanlara tanıtmak amacıyla gerçekleştirdik. Burada, insanlarda merak uyandırabilecek özellikle yemek standımız var. Şöyle ki zaten günlük hayatımızda her zaman yapamadığımız bir mutfak olduğu için insanların ilgisini çekiyor. Japon kültürüne has olan kıyafetler de ilgi çekiyor. Açıkçası bu kıyafetleri biz bile zor buluyoruz. İnsanlar da bu kıyafetleri giymek ve görmek için geliyorlar. Danslar açısından da, sahne performansımız ve defilemiz oluyor. Defilede ise, yine gelenekselden moderne kıyafetler giydirip arkadaşlarımızı sahneye çıkarıyoruz ve bunların tamamı rengarenk bir ortam oluşturduğu için insanların ilgisini çekiyor” dedi.