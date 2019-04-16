Erciyes Üniversitesinde Nazende-Nuri Özkaya Gündüz Onkoloji Merkezi açıldı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Özkaya ailesi tarafından yaptırılan Nazende-Nuri Özkaya Gündüz Onkoloji Merkezinin açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Onkoloji Bilim Dalı başkanı Dç. Dr. Mevlüde İnanç, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Günay, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, hastane hekimleri, hayırsever Özkaya ailesi ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesini küçük kız çocuğuyla beraber kesen Memduh Büyükkılıç, daha sonra hastaneyi gezdi.

Yeni yapılan ünite hakkında bilgi veren ve Kayseri dışından da hasta kabul ettiklerini belirten Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Dç. Dr. Mevlüde İnanç, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı olarak, 1993 yılında hematoloji ve onkoloji bilim dalının kurulmasıyla ayrı bir birim olarak faaliyete başladık. 1998 yılında da Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesinin faaliyete geçmesiyle, hematoloji ve onkoloji bilim dalı ayrılmış ve o tarihten itibaren tıbbi onkoloji bilim dalı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Merkezimiz, 29 yataklı servis, 3 poliklinik ve 3 ayaktan tedavi polikliniği ile hizmet vermektedir. Ayaktan tedavi ünitesi, 2015 yılında Nazende - Nuri Özkaya gündüz hemotoloji ve onkoloji ayakta tedavi ünitesinin buraya yapılmasıyla buraya taşınmış ve daha kaliteli hizmet vermeye başlamıştır. 3 kattan oluşan ünite, 3 bin 500 metrekare kullanım alanı, 70 adet hasta tedavi koltuğu, 10 adet özel oda, 3 adet hasta eğitim odası, 1 adet eczane ve robotik ilaç hazırlama merkezinden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak, Kayseri'nin yanı sıra Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, K.Maraş gibi ilerden de hasta kabul etmekteyiz. Tekrar, hayırseverlerimize emekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Hastanelerde klinik ve odaların büyük bölümünün hayırseverler tarafından yaptırıldığını söyleyen Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Günay, “Bugün burada, Nazende - Nuri Özkaya gündüz onkoloji merkezimizin açılışını yapıyoruz. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri, hayırseverlerimizin katkılarıyla pek çok hizmet binalarına kavuşmuştur. Bunların yanında poliklinik, klinik, bölüm, özel oda tefrişatları ve yenilenmesinde katkıda bulunmuşlardır. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Onkoloji hastalarımız için böyle bir yere çok ihtiyacımız vardı. Bu merkezi yaptıran Özkaya ailesine ve vesile olanlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Konuşmasına ‘Bir hastanın duasını almak, dünyada ve ahrette kendilerine kapı açacaktır bunu kendileri daha iyi bilir' diye başlayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Gerçekten çok önemli bir hayırseverlik. Bir hastanın duasını almak, dünyada ve ahrette kendilerine kapı açacaktır bunu kendileri daha iyi bilir. Biz, elimizden geldiği kadar üniversite hastanesi olarak şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi hayırseverlerimizin katkısı olmada, bazı şeyleri başarmak mümkün değil. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum”

Kendisine gönül doktoru dendiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Malumunuz, önce tıp doktoruydum sonra şehir doktoru oldum ve şimdi seçim çalışmaları sırasında bir ünvanım daha oldu. Gönül doktoru diyorlar bana. İnşallah, gönüllerde hep beraber yer edeceğiz. Hayırsever büyüklerimize teşekkür ediyorum iyi ki varlar. Şehirler anılırken, kendine özgü sıfatları vardır. Kayseri'miz sanayinin ve ticaretin merkezidir. Şimdi biz, turizmin ve kültürün merkezi diyoruz ama bunların yanında hayırseverler şehri Kayseri deyince gönlümüz ferahlıyor ve gurur duyuyoruz. Bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun iyi ki varsınız” dedi

Hastane ünitesini yaptıran hayırsever ve Turkuaz seramik yönetim kurulu başkanı Abidin Özkaya, “Bir gün, eski rektörlerimizden Fahrettin Timur Keleş hocam telefonda müsait bir vaktimde görüşmek istediği söyledi. Görüştüğümüzde ise Kemal Dedeman onkoloji hastanemiz epeyce sıkıntılı dedi. Bu sebepten buraya bir ünite yaptırmayı istiyoruz dedi. Böyle bir şey düşünüp düşünmeyeceğimi sordu. Ben de tabi hem doğduğumuz hem de doyduğumuz topraklara ve mezun olduğum üniversiteye bir nebze olsun katkısı olacak bir işe vesile olmak istediğim için hemen bu işi yapabileceğimi söyledim” dedi.