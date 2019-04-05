Erciyes Yüksek İrtifa Kamplarına ilgi artıyor

Orta Doğu ve Asya ülkelerinden olimpiyat komite yetkilileri, federasyon yöneticileri, milli takım antrenörleri, Yüksek İrtifa Kampları için Erciyes'te incelemelerde bulundu.

Erciyes, sadece kış sporlarının değil yazın da profesyonel kamp, antrenman, dağ ve tabiat sporları üssü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kayseri Erciyes AŞ ve Cartier Tour organizatörlüğünde Özbekistan, Bahreyn, Ürdün, Kazakistan, Tunus ve Irak'tan Olimpiyat Komitesi ve ülke federasyon yetkilileri, milli takım antrenörleri, sporcular, Yüksek İrtifa Kampları için Erciyes ve Kayseri'de incelemelerde bulundular.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, gelen yabancı heyete detaylı bir sunum yaparak Erciyes ile ilgili geniş bilgiler verdi. Erciyes Dağı'nda incelemelerde bulunan heyet daha sonra şehir merkezindeki spor tesislerini yerinde gezdiler.

Erciyes'in irtifa kampları için mükemmel imkânlara sahip olduğunu söyleyen Özbekistan Olimpiyat Komitesi Başkan Danışmanı Nazirjon Khudaykulov, “2.200 metre irtifada konaklama, tesisleşmenin çok gelişmiş olması ve antrenmanlar için her türlü altyapının hazır olması, dağın şehir merkezine ve havaalanına yakınlığı bizleri çok mutlu etti. Kayseri şehir merkezinde modern spor tesislerinin bulunması hem bisiklet hem de farklı branşlardaki sporcularımızın yarışlara hazırlanması için en iyi imkânları sunuyor. Bu sebeple Erciyes, yüksek irtifa antrenmanlarımız için en ideal yer. Ülkemize döndükten sonra sporcularımızı buraya göndereceğiz ifadelerini kullandı.

Erciyes Dağı, “Sleep High, Train Low” yani yüksekte uyu, alçakta antrenman yap prensibini karşılayarak, spor otoriterlerince 2.200 metrede konaklamayıp 1.000 - 1.400 metrede antrenman yapılabilen ve en az 21 gün süreli yapılması zorunlu gösterilen yüksek irtifa antrenman kampları için dünyada örneği çok fazla olmayan ideal bir seçenek oluşturuyor. İrtifa kampları için İtalya-Livigno veya İspanya-Tenerrife Dağı'na giden sporcular artık rotalarını Kayseri Erciyes'e çeviriyor. Erciyes irtifa antrenmanları için her türlü altyapının; konaklama imkânları, yollarının çeşitliliği ve kalitesi, iyi rotalar, verilen hizmetler, dağın şehir merkezine ve havaalanına yakınlığı vb. birçok önemli kriterleri fazlasıyla karşılıyor. Ayrıca tüm spor branşları için Kayseri'de bulunan açık ve kapalı spor salonları, futbol, basketbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, atletizm pistleri, tenis kortları gibi geniş imkânların Erciyes'ten şehir merkezine 20 dakikalık mesafede bulunması ayrıcalıklı kılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile Yüksek İrtifa Bisiklet Kamp olanaklarının dünya çapında tanıtımının yapılması amacıyla geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerinde tanıtımlar neticesinde İtalya, Rusya, Belçika, Macaristan, Romanya Finlandiya, Litvanya, Polonya, Letonya, Ukrayna, Kosova, Malezya, Azerbaycan, Katar, gibi dünyanın dört bir yanından, yabancı bisiklet takımları antrenman için Erciyes'i tercih etmişti.