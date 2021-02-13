Erciyes Zirve Tırmanışı 130 dağcının katılımı ile başladı

Uluslararası Erciyes Zirve Tırmanışı 130 dağcının katılımı ile bugün başladı.

Kış mevsiminde yerli ve yabancı birçok turistin olduğu gibi dağcıların da ilgi gösterdiği Erciyes Dağı'nda, Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği Uluslararası Erciyes Zirve Tırmanışı'na 130 dağcı katıldı. Tekir Yaylası'nda buluşan dağcılara teknik bilgiler verildi. Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, bu yıl 'si düzenlenen Erciyes Zirce Tırmanışı ile ilgili olarak, "Kış turizminde söz sahibi olan Kayseri'de 130 dağcının katılımı ile Erciyes Zirve Tırmanışı gerçekleştireceğiz. Bir çok ilden bir çok dağcılık kulübü bu tırmanışa ilgi gösterdi. Bu gün başlayan tırmanış ile ilgili olarak katılımcı dağcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.