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Erciyes'e giden yollarda sakinlik

Erciyes Dağı’na ulaşan kıvrımlı yollar, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Erciyes Dağı'na ulaşan kıvrımlı yollar, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.


Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, korona virüs kısıtlamasıyla beraber sessizliğe büründü. Pistler boş kalırken, şehir merkezinden Erciyes'e giden kıvrımlı yollarda da sakinlik yaşandı. Normal günlerde araç akınına uğrayan yollar, kısıtlamayla beraber boş kaldı.


Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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