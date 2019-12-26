İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes'in eteklerinde kayak bilmeyen kalmasın

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.

Ş., yeni sezonun açılmasıyla birlikte kayak ve snowboard eğitimlerine başladı. Spor A.Ş. tarafından çocuklar ve yetişkinlere yönelik ayrı ayrı kurslar düzenleniyor.


Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yeni sezonla birlikte Snow Academia'yı açtı. Snow Academia'nın 7-15 yaş grubu için başlatmış olduğu eğitimle kış sezonu süresince her hafta sonu iki günlük eğitimler şeklinde yapılacak. Yetişkin gruplara ise hafta içi 1 gün eğitim verilecek. Öğrencilere yönelik sömestr tatili için de eğitimler planlandı.


Kayak ve snowboard eğitimlerine başlayan Snow Academia'nın bu hizmetinden yararlanmak isteyenler en yakın Spor A.Ş. tesisine kayıtlarını yaptırabilecekler. Kayak eğitimi almak isteyenlerin online olarak www.sporaskayseri.com adresinden de kayıtları alınabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.