Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor

Kayseri'de üretilen çiçek fideleri, kente 5 bin kilometre uzaklıktaki Etiyopya da dahil 6 ülkeye ihraç ediliyor.

Üretim ve tüketim değerleri bakımından üzümsü meyve grubu içerisinde birinci sırada yer alan çilek, Türkiye'de son 50 yılda sürekli artış eğilimi göstererek 2021 yılında 669 bin tona ulaştı. Dünyada çilek üretiminde 5. sırada yer alan Türkiye de, ihracatta ise 12. sırada yer alıyor. Başarılı çilek yetiştiriciliğinin temelini, sağlıklı ve doğru fide ile yapılan yetiştiricilik oluştururken, Kayseri'de toprak ve iklim özellikleri sayesinde çilek fidesi üretimi açısından elverişli bir konuma sahip. Develi ilçesinde sertifikalı çilek fidesi yetiştirilen sahalarda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Türkiye'den 5 bin kilometre uzakta bulanan Etiyopya'ya çilek fidelerini ilimizden gönderiyoruz. Etiyopya'ya gönderilecek toplamda 1 milyon adet fidenin ilk partisi olan 300 bin adet fide gönderildi. Önümüzdeki günlerde geri kalan fidelerde gönderilecek. Özelikle Erciyes Dağından dolayı ilimizde bulunan tüflü topraklar çilek fideleri için doğal köklendirme ortamı sunmaktadır. Bu topraklarda yeni oluşan fidelerin kökleri iyi gelişmekte ve bol saçak kök yapmaktadır. 2021 yılında 25 milyon adet çilek fidesi yetiştirilmiş olup, 2022 yılı içerisinde yaklaşık 35 milyon adet fide beklenmektedir. Üretilen fideler, yurtiçi ve yurt dışında yoğun rağbet görmekte olup özelikle Etiyopya, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Kayseri çilek fidesi yetiştiriciliği konusunda marka bir şehir olup hedefimiz bu sayıları daha yukarılara çıkarmak olacaktır" ifadelerini kullandı.