Erciyes'in güzelliklerini pozlamak için astro fotoğraf eğitimi

Ş. ve Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği işbirliği ile düzenlenen programda, fotoğrafa ilgisi olan vatandaşlara astro fotoğraf eğitimi verildi.

Hunat Medresesi'nde yapılan eğitim programında Astro Fotoğrafçısı Coşkun Poturnak, fotoğrafçılara, öğrencilere ve vatandaşlara astro fotoğraf eğitimi verdi. Konuyla alakalı konuşan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Yusuf Kartal, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Ş. tarafından desteklenerek, bu program yapılıyor. Astro fotoğrafçılık programına Coşkun Bey bizim için katıldı. İnşallah buradaki fotoğrafçılara, fotoğrafçılıklarını geliştirmeleri için daha iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Erciyes'imizin tanınırlığının da daha iyi olacağına inanıyoruz. Hocamız burada astro fotoğrafçılığın teknik terimlerini anlatacak. Program kullanımını anlatacak. Akşam saat 21.00'da da Erciyes Hacılar Kapı'da fotoğraf çekimi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Astro Fotoğrafçısı Coşkun Poturnak ise, “Kayseri Ş.'nin davetiyle İstanbul'dan buraya geldim. Bugün Astro fotoğraf ile ilgili önce bir temel eğitim vereceğiz. Teknik detayları anlatacağız. Sonra gecede uygulamasını nasıl yapacağımızı göstermeye çalışacağız. Astro fotoğrafçılık temel fotoğraf kompozisyon ve kurallarına uyarak, gece gökyüzünü pozlamanın ve bir şekilde de uzun pozlamanın tanımıdır. Bu fotoğrafçılık işi yapacak kişiler muhakkak doğada kalsınlar. Bizleri takip edebilirler. Bu işi yapan kişilerle iletişime geçip, gerekli bilgileri alabilirler” dedi.

Program çerçevesinde akşam Erciyes Hacılar Kapı'da astro fotoğraf çekimi yapılacak.