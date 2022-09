'Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine' Sergisi tam not aldı

Ş. (KAYMEK) tarafından açılan ‘Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine' isimli yıl sonu sergisi, ziyaret eden vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sosyal konularda gerçekleştirdiği faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede şehrin kültür ve mesleki eğitim alanlarında adeta lokomotifi olan KAYMEK tarafından gerçekleştirilen 1 yılın sonundaki eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru 3 bin 917 eserle Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine isimli Erciyes Kadar görkemli yıl sonu sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Kayseri'ye Adana'dan gelen ve bu şehre karşı çok önyargısı olduğunu ifade eden Pelin Bozkurt ise “Kayseri'ye karşı çok önyargım vardı tamamen tersi oldu her şey. KAYMEK sergisine geldik, orada bulunuyoruz şu an ve muazzam kareler görüyorum. Birçok meslek edindirme kurslarına da katılıyorum. Bütün önyargımı tamamen kırmış durumdayım. Belediye başkanımıza sonsuz teşekkürler. Tüm hizmetlerini zaten esirgememiş” ifadelerinde bulundu. Fotoğrafçılık kursuna gelen Çiğdem Demirci ise KAYMEK sergisini gezmek için uğradığını dile getirerek, “Görmemizi gerektirecek o kadar şey var ki, çıkamıyoruz içinden. Beş dakika diye girdik, şu an üç saat hala geziyoruz, bitiremedik. Kayseri halkına gelmesi için davet gönderiyorum. Muhakkak kadınların görmesi gereken bir sergi” dedi. Arkadaşları ile sergiyi ziyarete gelen Bahar Çevrim, “Çok güzel her şey. Maşallah” diyerek şunları kaydetti;

“Hanımlarımız o kadar güzel ince emeklerle uğraşmışlar ki, ellerine emeklerine sağlık diyorum. Memduh Büyükkılıç başkanımız başta olmak üzere, herkesin emeğine sağlık. Allah hepsinden razı olsun.”

Spor eğitmeni Sema Karadağ ise sergiyi çok beğendiğini söyleyerek tüm Kayserilileri sergiyi ziyaret etmeye davet etti. Karadağ konuşmasında şunlara yer verdi; “Sergiyi çok beğendik. Gerçekten kadınların o kadar çok emekleri var ki hocalarımızın. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Özellikle makrome, hasır ürünlere bayıldım. Çok muntazam işler var. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Bütün Kayseri'deki halkın gelip görmesi gereken bir yer.”

KAYMEK'in sergisine Hacılar ilçesinden gelen bir ziyaretçi, “Sergiyi çok güzel buldum. Çok göz alıcı, bin bir sanat var zaten. Hepsi birbirinden göz alıcı, çok el emeği var. Bu kadar çok sanat çeşidinin olduğunu dahi burada fark ediyorum. Başta Memduh Büyükkılıç olmak üzere teşekkür ediyorum tüm insanlara. Sağ olsun var olsun, onlar sayesinde bir şeyler öğrenip el emeğimizi geliştirebildik” diye konuştu. Konya'da öğrenim gören, Kayseri'deki ailesini ziyarete geldiğini ve gelmişken KAYMEK sergisini de gezmek istediğini ifade eden ziyaretçi de sergiyi gezmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “İyi ki de gelmişiz. Çok güzel emekler var burada. Hatta bir tane aldım” dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisini gören sergi, KAYMEK Göznuru Tesisi'nde 09.00-22.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlamayı sürdürüyor.