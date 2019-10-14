İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes'in naimleri Romanya'ya giyiyor

Erciyes’in Naimleri Projesi kapsamasında Halter sporuna başlayan sporculardan Melisa Güneş ve Muhammed Akkaya Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Erciyes'in Naimleri Projesi kapsamasında Halter sporuna başlayan sporculardan Melisa Güneş ve Muhammed Akkaya Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.


17-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde yapılacak olan U23 ve Gençler Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi milli mayoyla temsil edecek sporcularımızdan Melisa Güneş 45 Kg Gençler kategorisinde, Muhammed Akkaya ise 55 kg Gençler kategorisinde yarışacak.


Kayserili sporcularımız Ankara ve Kocaeli'nde yapılan kamplarda son hazırlıklarını tamamlayarak hareket saatini beklemeye başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2015 yılında İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Erciyes'in Naimleri Projesi kapsamında spora yönlendirilen sporcularımızın Uluslararası platformda ülkemizi temsil etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Gökhan Taşçı'ya da katkılarından dolayı teşekkür etti. Milli Sporculara katılacakları Avrupa Şampiyonasında başarılar dileyerek şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektireceklerine inandığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.