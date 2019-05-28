Erciyes'in şairlerinden Başkan Cabbar'a ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Genç Yazarlar Projesi kapsamında, Erciyes Ortaokulu Müdürü Süleyman Önder ve Türkçe Öğreteni Zeliha Erken'in teşvikleriyle kurulan Erciyes Ortaokulu Genç Yazarlar Kulübü öğrencilerinin kaleme aldığı şiirler 'Erciyes'in Şairleri' ismiyle kitaplaştırıldı.

Kitaplarını hediye etmek için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, imzaladıkları kitabı hediye ettiler. Genç şairleri ve hocalarını tebrik eden Cabbar Başkan; “Böylesi kalıcı bir esere imza attığınız için hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” dedi. Cabbar ayrıca şiir yazmayı devam ettirdikleri takdirde bir dahaki şiir kitabı için Develi Belediyesi olarak sponsor olacağı müjdesini verdi.

Okul Müdürü Süleyman Önder ise Cabbar Başkan'a bu müjdesinden ve ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.