Erciyessporlu minikler, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

Hacılar Erciyesspor Kulübü Futbol Okulu'nda eğitim gören sporcular, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın misafiri oldular.

Kayseri'de spor camiasında önemli bir yere sahip olan Hacılar Erciyesspor Kulübü'nün futbol şubesi sorumlusu ve Belediye Meclis Üyesi Halit Aysu, Genel Kaptan Kahraman Avcı, Antrenör Selçuk Gücer ve spor okulunda futbol eğitimi gören minik sporcular Başkan Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Ziyaret dolayısıyla bir açıklama yapan futbol şube sorumlusu Halit Aysu “Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdoğan Bey'e, şimdiye kadar Futbol Okulumuza ve Hacılar Erciyessporumuza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda 120 kişilik Hacılar Erciyesspor Futbol Okulu ordusu kuruldu. Bu gençlerimizin gelecekte hem Hacılar Erciyessporumuza hem de Türk sporuna en iyi şekilde katkı sağlayacaklarına eminiz. Bunun içinde gayretlerimiz devam ediyor. Daha iyi günler bizi bekliyor.” Şeklinde konuştu.

Minik sporcuları misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan burada yaptığı konuşmada, “Belediyemizde değerli sporcularımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, hocamızı, değerli ağabeylerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Sağ olsunlar hayırlı olsun ziyaretimize geldiler. İnşallah burada yetişecek yetenekli kardeşlerimiz, gençlerimiz Hacılar Erciyessporumuza ciddi katkılar verecekler. Allah nasip ederse Kayserisporumuza, oradan da ülkemizin değişik kulüplerinde de inşallah ilçemizi, ilimizi layıkıyla temsil edecekler. İlçemize bir hayırseverimiz tarafından yapılacak olan statta da gerekli işlemlere başlamış durumdayız. Kontrolörlük işlemleri bizim tarafımızdan yapılacak. Yeni yapılacak stadımızın yeni sezonda inşallah hep birlikte açılışını da Rabbim bizlere nasip eder. Böyle mübarek günlerde dualarımız kabul olur inşallah. Sporun olduğu yerde birlik vardır, beraberlik vardır, kardeşlik vardır, güzellik vardır. İnşallah değerli hocamda bu katkıyı her zaman veriyor. Buradan yetişecek çocuklarımız da bu kardeşliği, güzelliği, dostluğu buralardan daha üst noktalara getirecekler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretleri içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Belediye olarak da gerek futbol okulumuzun gerekse Hacılar Erciyessporumuzun yanında olacağız. Bundan sonrada fazlasıyla olacağız. İlçemizi layık olduğu güzel yerlere inşallah birlikte taşıyacağız.” dedi.

Ziyarette, Başkan Özdoğan ile bir süre sohbet eden minik sporcular, Özdoğan'a tablo hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.