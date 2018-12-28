Erciyes'te ‘Artık Çekilmez Oldun Maratonu' başlıyor

Evli Çiftlerin geleneksel Erciyes müsabakası ‘Artık Çekilmez Oldun' eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesi 30 Aralık Pazar günü başlayacak. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşanacağı yarışmada çiftler birbirini kayak pistinde kızakla çekip yarış etabını en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacaklar.

Kış sezonu boyunca bir birinden farklı aktivitelere ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi misafirlerine eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl tekrar düzenlenecek olan eşler arası kızak yarışması ‘Artık Çekilmez Oldun' 30 Aralık Pazar Günü Tekir bölgesindeki kızak alanında çiftleri piste çıkaracak.

Kayseri Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen ve Algida, Mix Yaşam Merkezi, Kilo Market, Setenönü Butik Otel ve ByzOutlet tarafından desteklenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru eşiyle birlikte kızakla kayarak başlangıç noktasına varmak için mücadele edecek. Yarışmada dereceye giren çiftlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek.

30 Aralık Pazar, 27 Ocak 2019 Pazar ve 24 Şubat 2019 Pazar tarihlerinde gerçekleşecek olan kızak yarışlarının her birinde dereceye giren ilk üç çift, 24 Mart 2019'da gerçekleşecek ve son yarışmaya da katılmaya hak kazanacak. 27 Ocak ve 24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek ‘Artık Çekilmez Oldun' kızak yarışmasına katılmak isteyen evli çiftler www.artikcekilmezoldun.com web sayfasından online kayıtlarını yaptırabilecek.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes'te sezon boyunca çok renkli sosyal ve sportif aktiviteler düzenleyerek misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilmeleri için çaba gösteriyoruz. ‘Artık Çekilmez Oldun' adlı gelenekselleşen Eşler Arası Kızak Yarışması da bunlardan biri. Hafta sonu Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çiftlerin katılımı ile Erciyes eğlenceli bir etkinliğe daha imza atacak”dedi.