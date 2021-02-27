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Erciyes'te denetimler artırıldı, pistler turistlere kaldı

Erciyes Dağı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırılırken, dağa sadece konaklama belgesi olanlar alındı.

Erciyes Dağı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırılırken, dağa sadece konaklama belgesi olanlar alındı. Pistlerin yerli ve yabancı turistlere kaldığı Erciyes'te yoğunluk yaşandı.


Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri Erciyes'e giden yollarda denetim yaparken, konaklama belgesi olmayanları dağa göndermedi. Erciyes'te ve kent merkezindeki otellerde kalan yerli ve yabancı turistler de, havanın sıcak olmasını da fırsat bilerek kayak yapmak için pistlere akın edince, yoğunluk yaşandı. Erciyes'te yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.


Şehir dışından Erciyes'e gelen turistler de, pistlerin güzel olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.

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