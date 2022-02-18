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Erciyes'te eşsiz kış güzelliği

Beyaza bürünen Erciyes’te havadan çekilen görüntüler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Erciyes’e giden kıvrım kıvrım yolları da adeta yılanı andırdı.

Beyaza bürünen Erciyes'te havadan çekilen görüntüler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Erciyes'e giden kıvrım kıvrım yolları da adeta yılanı andırdı.


Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yapan karın oluşturduğu beyaz örtü havadan görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, özellikle hafta sonlarında binlerce kayakseveri ağırlayan Erciyes'te, beyaz örtü ile beraber kartpostalları andıran fotoğraflar ortaya çıktı.


Hisarcık Mahallesi'nden itibaren başlayan ve kıvrım kıvrım yolları ile adeta yılanı andıran yollarda izleyenleri mest etti.

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