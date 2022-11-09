Erciyes'te gerçeğini aratmayan tatbikat: Teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda yaklaşan sezon öncesinde kurtarma tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği teleferikte mahsur kalan 8 kişi, ekipler tarafından gerçeğini aratmayan operasyon ile kurtarıldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, yaklaşan kayak sezonu öncesinde hazırlıklar sürüyor. Erciyes AŞ ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda dağda kurtarma tatbikatı düzenlendi. AFAD, itfaiye, UMKE, ANDA, Turkuvaz Arama ve Kurtarma ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı 60 kişilik personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği teleferiklerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı. Çelik halatlar ile kısa süre içerisinde mahsur kalan şahıslara ulaşan ekipler, teleferikte mahsur kalanları güvenli bir şekilde indirerek, sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bugün Erciyes turizmini destekleyecek, Kayseri ve bölgemize katkı sağlayacak önemli bir tatbikat için buradayız. Kayak merkezleri sürekli canlı organizma olarak yaşayan mekanlardır. Burada kış şartlarında şiddetli işler yapıyoruz. İster istemez teknik açıdan da zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor ve tatsızlıklar oluyor. Sağlık ve güvenlik problemleri oluşabiliyor. Dağda büyükşehir belediyemiz ve Erciyes A.Ş. eliyle devletimizin bütün kurumları çok ciddi mesai harcıyor. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Sağlık yönünde sağlık müdürlüğümüz ve karayolları, asayişte jandarmamız, tatsız durumlar yaşandığında AFAD'ımız başta olmak üzere ANDA ve Turkuvaz arama kurtarma gibi gönüllü kuruluşlar sürekli çalışmalar yürütüyorlar. Bugün de sezon başlamadan kış arifesindeyken ekipleri birleştirip iletişimini güçlendirmek üzere Erciyes AŞ ve jandarmamız koordinasyonunda şehrimizdeki diğer güvenlik ve sağlık hizmetlerinin ortak iş yapabilme kabiliyetlerini geliştirmek üzere bir tatbikat yapıyoruz” şeklinde konuştu.