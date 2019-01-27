Hafta sonu ve sömestri tatili olmasını fırsat bilen kayakseverler Erciyes'e akın etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sömestri tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist Erciyes'e akın etti. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bugün 60 bin kişiyi ağırlayacaklarını söyleyerek, “Erciyes sezon boyunca hafta sonları çok yoğun geçiyor ama şuanda sömestri dönemini yaşıyoruz. Sömestri boyunca hafta içleri de hafta sonu gibi yoğun geçiyor. Erciyes'te özellikle hem şehir dışından hem de yurt dışından gelen binlerce misafirimiz var. Her gün on binlerce insan kayak yapıyor ama şehir ve bölge vilayetlerden gelen misafirlerimiz de günübirlik olarak gelip ya akşam dönüyorlar ya da bir gün konaklamayı tercih ediyorlar. Bu sömestrinin ilk hafta sonu ve aşırı bir yoğunluk var. Yollar çok kalabalıklaşmaya başladı. Bu sahada da çok yoğun hissediliyor. Hem pistlerimiz yoğun hem de kafeterya ve günübirlik alanlarımız çok yoğun. Tüm Türkiye'den misafirlerimizi keyifli zaman geçirdikleri çok yoğun bir hafta sonu geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta toplamda 110 bin kişiyi misafir ettik. Bugün de 60 bin insanı Erciyes'e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.