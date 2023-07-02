Erciyes'te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler

Avrupa Oyunları'na Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan Muaythai Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'ye döndü.

Kayserili milli sporcuların da bulunduğu milli takım, Göksel Cingöz'ün gözetiminde Erciyes'te yaptığı kamp sonrasında Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunlarına katıldı. Milli Takım, oyunlarda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza atı. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu CEO'su Hasan Yıldız; “ Avrupa Oyunlarında 6 kota sınırlaması ile katıldığımız oyunlarda 2. Altın 2. Gümüş 2 Bronz 6 madalya ile 10 sikletin 6'sında madalya alan iki ülkeden biriyiz” dedi. Yıldız; “ Avrupa Oyunlarına 20'nin üzerinde Uluslararası Spor Federasyonu 48 ülkenin Milli Olimpiyat Komitesi IOC, EOC, ülkeler tarafından tanınmış milli ülke federasyonu sporcusu 7 bin 300 kişi yer aldı. Türkiye'den 19 federasyonun iştirak ettiği Avrupa Oyunlarında Muaythai'de 2 Altın 2. Gümüş 2 Bronz toplam 6 madalya alarak Ülkemize kazandırdık” diyerek şu açıklamayı yaptı;

“6 Sporcumuz oyunlara Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından aldıkları altın veya Gümüş madalya ele buraya kota aldı ve 10 sikletin yarıştığı oyunlarda 6 sporcu ile tam kota alan ülkelerden biriyiz. Stratejik planlama, uygulanabilir program, başarı hedefli çalışma ile uluslararası platformda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, şimdi ise oyunlarda zirvedeyiz, zirvede kalmak için daha çok çalışacağız. Bize destek veren basta; cumhurbaşkanımıza, gençlik ve spor bakanımıza, spor hizmetleri genel müdürümüze tüm bakakaldım birimlerine, il, ilçe müdürlüklerine, federasyonumuz yönetim kurulu idari ve teknik tüm kurullara, kulüp idareci, antrenör ve sporculara merkez ve yerel yönetimlere teşekkür ediyoruz. Oyunlarda fiilen mücadele eden ve emek veren yönetim, idari, teknik direktör ve Antrenörlere başarıları ile bizi gururlandıran sporculara teşekkür ediyor hepsini kutluyorum.”