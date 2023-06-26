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Erciyes'te Jeotermal Kuyu Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın termal turizm ile anılması için yapılan ‘Kayseri Erciyes Jeotermal Kuyusu Açılması' çalışmalarını yerinde inceledi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes'in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için sıcak su sondaj çalışmaları aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak turizmi, dağ turizmi, yüksek irtifa kamp merkeziyle dünya çapında bir merkez olan Erciyes Dağı'nın termal turizm ile anılması için yapılan ‘Kayseri Erciyes Jeotermal Kuyusu Açılması' çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.


Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Erciyes'imizi çok yönlü olarak milletimizin hizmetine sunmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için yürüttüğümüz jeotermal sondaj çalışmalarımızı yerinde inceledim” dedi.

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