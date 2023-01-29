Erciyes'te kar bereketi: Binlerce turist pistleri doldurdu

Erciyes'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterirken, pistler kayak severlerle doldu taştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışının ardından kar kalığı 60 santimetreye kadar ulaşırken, bu durumu fırsat bilen binlerce kayak sever soluğu Erciyes'te aldı. Aileleri ile birlikte kayak yapmak için Erciyes'e gelen binlerce yerli ve yabancı turistler, teleferiklerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sömestr tatili nedeniyle Erciyes'e gelen Demet Özel, "İzmir'den geliyorum. Ailem burada yaşıyor. Ara tatil için Kayseri'ye geldim. Erciyes'i zaten biliyordum. Biraz da kayak tecrübem vardı. Geçen geldiğimde çok fazla kar yoktu ama bugün çok mutluyum. Çok kalabalık ve çok eğlenceli güzel bir gün. Ben Pazartesi günü Erciyes'e gelmiştim. Bu kadar kar yoktu. Bugün geldim baya çok kar var. Bu nedenle mutluyum. Ben çocukluğumu Kayseri'de geçirdim. O zamanlar Erciyes'in kıymetini bilememişiz. Keşke kayak öğrenseymişiz. Bence herkes kayak öğrenmeli" diye konuştu.

Ankara'dan kayak öğrenmek için Kayseri'ye gelen Murat Kartal da, "Bu yaşıma kadar kayak yapmadığım için çok pişmanım. Herkese kayak yapmayı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir spor dalı, aynı zamanda Erciyes'te çok güzel, herkese kayak yapmayı tavsiye ediyorum. Bence Erciyes çok güzel her şeyiyle, pist, kar, hava hepsi çok güzel. Kayak yapmayan herkese kayağı öneriyorum. Başlamayanlar kesinlikle başlasın. Başka bir yerde henüz kaymadım. İlk defa burada kayıyorum. Kayağı Erciyes'te öğreneceğim" ifadelerini kullandı.