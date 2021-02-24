Erciyes'te kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, pistler tatilcilerle doldu

Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağan yağışlarla beraber kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye yaklaşırken, pistler ise kayak yapan tatilcilerle doldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olay Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Pistlerde ise kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulurken, kayak merkezi de tatilcilerin ilgi odağı oldu. Bodrum'dan kayak yapmak için gelen aile; pistlerin çocuklar için uygun, otel seçeneğinin güzel, ulaşımın ise kolay olmasından dolayı Erciyes'i tercih ettiklerini söyledi. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci de kar kalitesinin yüksek olduğu pistlerde halkın ilgisinden memnun olduklarını ifade ederek, "Son yağan karla birlikte Erciyes'te kar kalınlığı tahmini 1 metre 97 santim. Bu kar kalınlığından dolayı pistler harika, kar kalitesi harika. Pandemiden dolayı daha sağlıklı yaşam için insanlar Erciyes'i tercih ediyor. Tabi pandemi kurallarına göre önlemler alınmış durumda gerek mekanik tesislerde gerekse pistlerde. Rusya'dan, Ukrayna'dan ve ülkemizden çok yoğun talepler var. Kayak, çok kolay öğrenilebilen bir spordur. 3 yaşından 90 yaşına kadar kişiler kayak yapabilirler. Bütün herkes kayak öğrenebilir" şeklinde konuştu.

Değirmenci, pandemi döneminde yüksek rakımın insan sağlığı için önemine de değinerek, "Sağlıklı yaşam için insanların yüksek rakımlara gelmesi gerekiyor. İnsanlar, sağlıklı bir şekilde nefeslerini alarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler. Herkesi Erciyes'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.