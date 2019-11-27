İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciyes'te kar sevinci

Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı başladı.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı. İşletmeciler ise yeni sezonu heyecanla beklediklerini belirtti.


En önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar heyecanı yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Erciyes A.Ş. tarafından pistlere daha önceden kurulan karlama sistemi de gün boyu çalışarak kar üretimine devam ediyor.


Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmeciler de yağan kardan memnuniyet duyduğunu belirterek, sezonun açılmasını dört gözle beklediklerini kaydetti. Kayak Hocası Veysel Değirmenci, "Heyecanla bekliyoruz. İklim itibariyle de kar yağışı devam ediyor. Kar makineleri de çalışıyor. Çok güzel bir sezon bekliyoruz. Erciyes Kayak Merkezi aranan bir merkez oldu" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.