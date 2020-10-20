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Erciyes'te kar sevinci

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nın zirvesine kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.


Gün geçtikçe kayakseverlerin en çok tercih ettiği merkezlerden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı.


Erciyes Dağı'nın zirvesi kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, Erciyes A.Ş. tarafından çekilen video ile kar yağışının olduğu takipçilerle paylaşıldı.


Meteoroloji yetkilileri ise Kayseri'de bu hafta havanın parçalı bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

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