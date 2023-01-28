Erciyes'te kar sevinci

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı 45 santime ulaşırken bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor. Karayolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yol temizleme çalışmasını aralıksız sürdürürken, uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilciler ise, pistlerde yağan karın tadını çıkardı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şehirde yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmişti.