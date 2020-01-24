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Erciyes'te kayak keyfine tipi engeli

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinde biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle teleferik ve pistlerin hizmet veremediği duyuruldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinde biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle teleferik ve pistlerin hizmet veremediği duyuruldu.


Erciyes A.Ş.'den yapılan duyuruda dün geceden beri devam eden kar yağışının kuvvetli rüzgar ve tipi ile devam ettiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle teleferiklerin ve pistlerin hizmet veremediği kayakseverlere duyuruldu.

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