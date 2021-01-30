Erciyes'te pistler doldu

Erciyes Dağı'nda hafta sonunda kayak pistleri dolarken, jandarma ve polis ekipleri de denetimlerini artırarak, sadece konaklama tesislerinde konaklama yapan müşterilerinin Erciyes'e çıkmasına izin verdi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Dağda ve şehir merkezinde bulunan otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistler, kayak pistlerini doldurdu. Erciyes'te yaşanan yoğunluk havadan görüntülenirken, kayak yapmaya gelen yerli turistlerde, Erciyes'i çok sevdiklerini ve burada keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Erciyes'e çıkan yollarda denetimler artırıldı

Öte yandan, kent merkezinden Erciyes'e ulaşılan yollarda ise jandarma ve polis ekipleri denetimlerini artırdı. Gelen araçları tek tek durduran ekipler, izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar ise Erciyes'e gönderilmedi.