Erciyes'te sakatlanan Ukraynalı Oksana, Kayserili doktorlara hayran kaldı

Kış turizmi için Kayseri'ye gelen ve Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirdiği talihsiz bir kazayla ayak bileği kırılan Ukraynalı turist Oksana Prozapas'ın ameliyatı Op Dr. Emre Yurdakul ve ekibi tarafından System Hospital bünyesindeki OMS'de gerçekleştirildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Oksana Prozapas, Dr. Fzt. Harun Kızılcı'nın fizyoterapi seanslarının ardından taburcu oldu.

Son kontrollerinin ardından duygularını dile getiren Prozapas, “Benim için Erciyes'te kayarken ayağımın kırılması ilginç bir hikâye oldu. Sigorta şirketime ulaştım ve beni hemen bu kliniğe yönlendirdiler. İlk kez ameliyat oluyordum, bütün her şey bana tam olarak anlatıldı ve operasyon başarılı bir şekilde gerçekleşti. Her şey çok konforluydu, çok iyi ağırlandım, serviste de kendimi evimde gibi hissettim. Doktorum Emre Yurdakul, fizyoterapistim Harun Kızılcı ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Turizmin komplike ve çok ayaklı bir sektör olduğunu vurgulayan Op. Dr. Emre Yurdakul da, “Ülke ve konaklanan şehir turizm noktasında hep birlikte hareket etmeli, ülkemize gelen turistlerin ihtiyaçlarından biri de sağlık hizmeti. Erciyes'e kış turizmi için gelen misafirlerimizin sakatlandıklarında ya da rahatsızlandıklarında bizi tercih ediyor olmalarından dolayı OMS olarak mutluyuz, biz de tüm personel olarak onlara en üst düzey hizmet veriyoruz, Ukraynalı hastamız Oksana'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.